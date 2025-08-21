Job Market Placements for Our 2025 Graduating Doctoral Students Dilara Aykanat Applied Scientist at Uber Yunliang (Lawrence) Chen Researcher (Member of Technical Staff) at OpenAI Anna Deza Postdoctoral Fellowship at ISyE Georgia Tech Shunan Jiang Research Data Analyst at Google Meng Li Senior Data Scientist at C3 AI Xinyu Li Postdoctoral Researcher at Oxford University Torpong (Tor) Nitayanont Applied Scientist at Amazon Yuhang Wu Quantitative Analyst at Cubist Baturalp Yalcin Quantitive Researcher at IMC Trading Hoating Zhang Applied Scientist at Amazon