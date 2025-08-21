Job Market Placements for Our 2025 Graduating Doctoral Students

Dilara Aykanat

Applied Scientist at Uber

Yunliang (Lawrence) Chen

Researcher (Member of Technical Staff) at OpenAI

Anna Deza

Postdoctoral Fellowship at ISyE Georgia Tech

Shunan Jiang

Research Data Analyst at Google

Meng Li

Senior Data Scientist at C3 AI

Xinyu Li

Postdoctoral Researcher at Oxford University

Torpong (Tor) Nitayanont

Applied Scientist at Amazon

Yuhang Wu

Quantitative Analyst at Cubist

Baturalp Yalcin

Quantitive Researcher at IMC Trading

Hoating Zhang

Applied Scientist at Amazon